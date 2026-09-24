Los Andes lanzó una promoción para el partido ante Deportivo Morón

Los socios con la cuota al día podrán llevar un invitado al Eduardo Gallardón para el duelo de este domingo, que contará con ambas parcialidades.

Los socios con la cuota al día podrán llevar un invitado al Eduardo Gallardón para el duelo de este domingo, que contará con ambas parcialidades.

Los Andes prepara un partido especial ante Deportivo Morón y, con el objetivo de que el Eduardo Gallardón tenga un gran marco, lanzó una promoción exclusiva para sus socios. Quienes tengan la cuota al día podrán llevar un invitado al estadio para el encuentro correspondiente a la fecha 31 de la Primera Nacional.

El partido se disputará este domingo desde las 15.30 en Lomas de Zamora y contará con público visitante, luego de que el Aprevide aprobara el ingreso de los hinchas de Deportivo Morón. Las entradas para el encuentro ya están disponibles de manera digital y presencial en la sede social y en el estadio Eduardo Gallardón, desde este miércoles hasta el domingo.

El beneficio para los socios establece que la entrada del invitado deberá retirarse únicamente de manera presencial en el estadio, durante los días y horarios informados por la institución. Los Andes busca así acompañar a su equipo en un compromiso importante, ya que recibirá a Deportivo Morón, escolta de la Zona A, con la necesidad de sumar para cortar su mala racha.

Por su parte, Deportivo Morón también comenzó la venta de localidades para sus hinchas. El expendio se realiza exclusivamente a través de la plataforma Globalfan y hay 3.000 entradas disponibles para la tribuna Familia Da Graça. Según informó el periodista Mariano Rey, ya se vendieron 1.500 localidades para los simpatizantes del Gallito.