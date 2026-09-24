La pobreza subió al 32,3% en el primer semestre de 2026 y afectó a 15 millones de argentinos



La pobreza llegó al 32,3% en el primer semestre de 2026 en la Argentina, según publicó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) lo que indica que el nivel de pobreza subió 4,1 puntos porcentuales con respecto a los últimos seis meses del año pasado y afectó a cerca de 15 millones de personas. Por su parte, el nivel de indigencia alcanzó 7,5%.

El deterioro se produjo después de tres semestres consecutivos de baja. En el primer semestre de 2025, la pobreza había alcanzado al 31,6% de las personas y luego descendió al 28,2% en la segunda mitad de ese año. En los primeros seis meses de 2026 volvió a subir hasta 32,3%. La indigencia siguió el mismo recorrido: pasó de 6,9% a 6,3% y ahora trepó a 7,5%.

En términos de hogares, el 24,4% quedó por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 5,6% no logró cubrir siquiera la canasta básica alimentaria y quedó en situación de indigencia.

En los 31 aglomerados urbanos relevados por el organismo, esto representa 2.498.000 hogares pobres, en los que viven 9.729.000 personas. De ese total, 575.000 hogares y 2.249.000 personas son indigentes.

Tras conocerse el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la comparación con el primer semestre de 2024. “Si bien las tasas de pobreza y de indigencia se incrementaron 4,1 puntos y 1,2 puntos en relación al semestre previo, ambas tasas registraron una fuerte baja en relación al primer semestre de 2024”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que desde entonces la pobreza pasó de 52,9% a 32,3% y la indigencia cayó de 18,1% a 7,5%.

Por qué aumentó la pobreza en el primer semestre de 2026

El propio INDEC explicó el aumento a partir de la evolución de los ingresos frente al costo de las canastas utilizadas para medir pobreza e indigencia. Durante el semestre, el ingreso per cápita familiar promedio aumentó 11,5%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 21,4% y la Canasta Básica Total (CBT), 19,6%.

Es decir, los ingresos crecieron considerablemente menos que el costo de las canastas. Según señaló el organismo, esa diferencia explica el incremento tanto de la pobreza como de la indigencia respecto del segundo semestre de 2025.

La situación también se refleja en la denominada brecha de pobreza, que mide la distancia entre los ingresos de los hogares pobres y el monto necesario para superar la línea. En el primer semestre, esa brecha se ubicó en 35,9%.

La pobreza infantil llegó al 44,5%

Los datos muestran además que los chicos continúan siendo el grupo más afectado por la pobreza. Entre los menores de hasta 14 años, el índice alcanzó el 44,5%, frente al 41,3% registrado en el segundo semestre de 2025.

Entre las personas de 15 a 29 años, la pobreza fue del 36,9%, mientras que entre los adultos de 30 a 64 años llegó al 28,8%. La incidencia más baja correspondió a los mayores de 65 años, aunque también aumentó con fuerza: 14,8% quedó por debajo de la línea de pobreza.

Si se amplía el análisis hasta los 17 años, el informe muestra que el 45,2% de los niños y adolescentes era pobre. La situación más crítica se registró entre los chicos de 6 a 11 años, con 47,7%, seguida por los adolescentes de 12 a 17 años (45,8%) y los menores de hasta cinco años (40,4%).

Las zonas con mayor indigencia

A grandes rasgos, en la distribución regional, el organismo estadístico indicó que la pobreza subió en todas las regiones. Las áreas con mayor cantidad de personas pobres son Gran Buenos Aires y la región Pampeana.

Pero si se observa la incidencia de la tasa de pobreza en las distintas ciudades del país, se concluye que hay 16 localidades donde más del 35% de los habitantes son pobres.

En concreto, en la Ciudad de Buenos Aires, el 11,1% de las personas que viven allí se encuentran bajo la línea de pobreza, mientras que en Concordia ese indicador llega al 56,2%.

El indicador superó el 45% de pobreza en dos localidades: se trata de Formosa, que tocó el 48,6%, y Concordia, que marcó un 56,2%.

Indigencia en la Argentina: cuáles fueron las ciudades y regiones más afectadas

La indigencia en el primer semestre de 2026 alcanzó al 7,5% de los argentinos. Esto significó una suba de 1,2 puntos porcentuales con relación al 6,3% que se había informado en el relevamiento del semestre previo.

Gran Resistencia lideró la tasa de indigencia más alta por persona durante el primer semestre de 2026, con el 17,3%; seguida por Concordia, con el 12,7%.

Pobreza por regiones

Noreste: 41,5%, un alza de 10 puntos respecto del 31,5% del cierre de 2025.

Cuyo: 36,7%, subió 4,4 puntos.

Gran Buenos Aires: 32,1%, subio 3,8 puntos.

Noroeste: 31,5%, subió 3,2 puntos.

Pampeana: 30,3%, subió 4,1 puntos.

Patagonia: 28,4%, subió 3 puntos.

Indigencia por regiones