“Argentina con el papa León”: cómo es la canción oficial para recibir al Papa



La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) presentó este jueves la canción seleccionada por el jurado de un concurso nacional para acompañar de manera oficial la visita del papa León XIV a la Argentina.

Creada por los cordobeses Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, la obra se titula Argentina con el Papa León e ilustrará las actividades del sumo pontífice, quien estará presente en el país entre el 8 y el 11 de noviembre.

“¡La venida del papa a la Argentina ya tiene canción!”, escribieron desde la CEA en su cuenta de X para difundir la canción. Y agregaron: “Con mucha alegría y agradecimiento a cada una y a cada uno de los que puso su don al servicio de este acontecimiento que estamos preparando como pueblo argentino, les presentamos la canción seleccionada por el jurado del Concurso Nacional”.

Qué dice la letra de Argentina con el papa León

Argentina, caminando con esperanzas, intentando

ser iglesia, ser camino hacia la paz.

Nuestros santos nos animan y con la Virgen de Luján hoy decimos:

¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!

Caminando juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminando juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Hoy la Iglesia no descansa, testimonio y alabanza;

el que sufre es la piedra angular para edificar nuestra iglesia.

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos!, ¡hay lugar para todos!

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos!

Es tiempo de que Argentina se levante.

Argentina con León.