Almirante Brown celebra los 40 años del Museo Sempere de Burzaco

Este sábado 26 de septiembre se celebrará el 40° aniversario del Museo Claudio León Sempere de Burzaco con una jornada festiva que incluye espectáculos en vivo, muestras de arte y de talleres, además de feria de emprendedores locales en un encuentro que tendrá lugar en la sede de la institución, Colón 581, de 15 a 21.

La celebración, que reunirá a numerosos artistas del distrito, contará con la presentación de los talleres de guitarra, piano, canto, folklore de niños y adultos, árabe, coro, cerámica y dibujo, entre otros. Todas las actividades serán exhibidas no solo en el interior del espacio cultural sino al aire libre, en un escenario dispuesto para la ocasión.

Allí, además, actuarán la cantante Dina y el dúo de tango Nicolás Tognola y Ámbar Velázquez. También participarán emprendedores del distrito con puestos de artesanos y gastronómicos.

La institución fue creada el 18 de agosto de 1985 a partir de donaciones de destacados maestros de la plástica nacional. Su nacimiento marcó un hecho innovador para la cultura argentina ya que fue concebido como el primer Museo a Cielo Abierto del país y el séptimo en el mundo.

En sus comienzos, presentaba sus obras en la Plaza Manuel Belgrano, hasta que en 1986 la Sociedad Cosmopolita adquirió el inmueble actual, que permitió no solo ampliar su patrimonio sino consolidarlo como un espacio destinado a la preservación, exhibición y difusión del arte.

La institución funciona como sede de diversos talleres culturales y artísticos, además alberga la propuesta de formación superior con la Diplomatura en Artes Visuales del Instituto Municipal de las Culturas.

El espacio promueve el acercamiento de las distintas disciplinas artísticas a la comunidad precisamente a través de los cursos, capacitaciones y actividades destinadas a niños, jóvenes y adultos. La propuesta educativa también incorpora oficios vinculados con la práctica artística, como herrería, carpintería y lenguaje de señas.

En la actualidad el museo tiene una colección que incluye más de 200 obras de diversas disciplinas, entre ellas, pintura, dibujo, grabado, cerámica, fotografía y técnicas mixtas. Su patrimonio está integrado principalmente por artistas argentinos contemporáneos y por trabajos de grabadores participantes del concurso internacional de Ex Libris “El Sol y la Luna”, con representantes de 59 países.

Algunos de los artistas presentes en la colección son: Carlo Marchesotti, Sepucio Tidone, Vilma Villaverde, Enrique Romano, Francisco Reyes, Rosemary Guerdes, Alicia Scavino, Manuela Pintos, María Elena Sieburger, Néstor Goyanes, Pablo Delfini y Clara Carrió.

El legado de Oscar Rivera

La historia del Museo está estrechamente ligada a su fundador y director, Oscar Rivera, quien dedicó parte de su vida a la promoción del arte y la cultura en Almirante Brown.

Tras su fallecimiento, la institución siguió desarrollando la tarea que impulsó desde sus orígenes: haciendo del arte una experiencia accesible, participativa y vinculada profundamente con la comunidad.

Dicho espacio lleva el nombre de Claudio León Sempere, artista vinculado a una de las obras emblemáticas de Burzaco: el Monumento a la Bandera ubicado en la Plaza Manuel Belgrano.