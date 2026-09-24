Los gremios ratifican la Marcha Federal Universitaria pese al último fallo

Los gremios que representan a los trabajadores de las universidades ratificaron que el 15 de octubre impulsarán una nueva Marcha Federal, pese al último fallo judicial favorable a sus reclamos tras la confirmación por parte de fuentes sindicales, la movilización permanece “inalterable”.

Una determinación que, como exponen, “va más allá” del fallo del juez federal Martín Cormick que intimó al Gobierno nacional a actualizar los fondos destinados a las universidades en el marco del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Los sindicatos, con el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y la Federación de Docentes de las Universidades a la cabeza, pretenden que la gestión libertaria cumpla con la mencionada normativa a toda costa y, por eso, aprovecharán las próximas semanas para visibilizar el malestar que existe entre el personal luego del rechazo al ofrecimiento salarial del 3% de la administración de Javier Milei.

Según el último informe FEDUN-CIICTI, las remuneraciones de los trabajadores de las casas de estudio necesitan un incremento del 33,4% para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023.

En ese marco, los dirigentes sindicales, lógicamente, celebraron la decisión de la Justicia, pero no piensan ceder en sus reclamos y por eso mantienen la convocatoria.

En torno al tema, el magistrado expuso: “En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes [multas] por cada día de demora”.