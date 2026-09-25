Brown de Adrogué se mide con Camioneros

Brown de Adrogué recibirá mañana, desde las 15, a Camioneros en el Estadio Lorenzo Arandilla. Necesita sumar de a tres para alejarse de la zona de descenso.

Brown de Adrogué recibirá mañana, desde las 15, a Camioneros en el Estadio Lorenzo Arandilla. Necesita sumar de a tres para alejarse de la zona de descenso.

Brown de Adrogué enfrentará mañana a Camioneros con la obligación de sumar de a tres para alejarse de la zona de descenso. Viene de un empate en lo que fue el debut del nuevo cuerpo técnico.

El encuentro, válido por la Fecha 37 de la Primera B, se disputará el sábado, desde las 15, en el Estadio Lorenzo Arandilla.

Será una parada difícil para el Tricolor, que no levanta cabeza; de hecho, su mal desempeño derivó en la salida del Flaco Vivaldo y la llegada de Adrián Czornomaz y Marcelo Barrera.

Acumula 35 puntos (producto de siete victorias, 14 empates y 14 derrotas) y se encuentra en las puertas de la zona de descenso (UAI Urquiza -31- e Ituzaingó-15-). El rival está cuarto y, por ahora, se mete en el Reducido.