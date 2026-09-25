Los precios de los combustibles aumentaron hasta un 5%

Salvo YPF, las petroleras implementaron un aumento en el precio de los combustibles que va del 2 al 5 por ciento. Axion es la más cara.

Salvo YPF, las petroleras implementaron un aumento en el precio de los combustibles que va del 2 al 5 por ciento. Axion es la más cara.

Las principales petroleras, con excepción de YPF, comenzaron a aplicar aumentos de entre 2% y 5% en los precios de los combustibles, con diferencias según las regiones del país.

El precio del barril trepó a US$105 y, en consecuencia, las petroleras que operan en la Argentina decidieron aplicar una nueva suba del precio de los combustibles.

Por el momento, la empresa nacional mantiene el valor en sus surtidores, pero no se descarta que se acople a la decisión que ya aplican el resto de las compañías.

Que la decisión se haya tomado en la última semana de septiembre hará que el impacto en la inflación sea dividido en dos meses.

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