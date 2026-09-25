Dos detenidos por amenazar de muerte a un vecino en Avellaneda

Un hombre denunció que dos vecinos lo amenazaron de muerte, uno con ademanes y otro disparó contra su vivienda, en Avellaneda. Allanamientos y detenciones.

Un hombre denunció que dos vecinos lo amenazaron de muerte, uno con ademanes y otro disparó contra su vivienda, en Avellaneda. Allanamientos y detenciones.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a dos hombres, de 38 y 71 años, acusados de amenazar de muerte y disparar contra la vivienda de un vecino. Secuestraron varias armas de fuego.

La víctima es un hombre de 65 años, quien denunció que dos vecinos, identificados como Hugo y Marcos, lo amenazaron. Uno de ellos le hizo “ademanes” de amenaza de muerte mientras que el otro disparó contra su vivienda.

“El masculino al que reconoce como Marcos lo habría amenazado de muerte, haciendo ademanes como si tendría un arma entre sus prendas de vestir”, informaron las fuentes. También refiere que en otra ocasión, “Hugo había efectuado un disparo, hecho que no fue denunciado”.

Los efectivos policiales secuestraron, en el marco de los allanamientos realizados en viviendas de Caxaraville al 2000, un pistolón, una escopeta y un rifle de aire comprimido, además de cartuchos calibre 16 y 14.

La causa fue caratulada como “tenencia ilegal de arma de uso civil”. Intervienen el Juzgado de Garantías Nº1 y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.