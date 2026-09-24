El Gobierno ordenó pagar el aumento del 3% a los docentes universitarios pese al rechazo de los gremios

El Ejecutivo mantuvo la suba salarial que había ofrecido en paritarias y que los sindicatos rechazaron por considerarla insuficiente. La medida se da en medio del conflicto por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y mientras la Justicia intimó al Gobierno a aplicar la normativa.

El Ejecutivo mantuvo la suba salarial que había ofrecido en paritarias y que los sindicatos rechazaron por considerarla insuficiente. La medida se da en medio del conflicto por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y mientras la Justicia intimó al Gobierno a aplicar la normativa.

El Gobierno nacional ordenó aplicar el aumento del 3% a los docentes y no docentes de las universidades nacionales, pese a que los gremios habían rechazado la propuesta en las reuniones paritarias. El Ejecutivo sostuvo el porcentaje ofrecido para septiembre y decidió avanzar con la suba aun sin alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales.

La decisión se da en medio del reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El juez federal Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a cumplir, en un plazo de cinco días, con los artículos 5 y 6 de la normativa, que contemplan la recomposición salarial para trabajadores universitarios y la actualización de becas estudiantiles. En caso de incumplimiento, advirtió que se aplicarán multas por cada día de demora.

En este contexto, ayer se realizó el decimotercer paro nacional universitario del año y el cuarto de septiembre, mientras el sector prepara una nueva movilización. La quinta Marcha Federal Universitaria fue convocada para el próximo 15 de octubre, bajo la consigna de defender la universidad pública. Además, la FATUN, que representa a los trabajadores nodocentes, anunció un cronograma de 15 jornadas de paro escalonado de cara a la movilización.

Las medidas también tendrán impacto en universidades de la Región. El cronograma contempla una jornada en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) el 23 de septiembre, mientras que el 2 de octubre será el turno de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNAV), el 6 de octubre de la Universidad Nacional de Guillermo Brown (UNaB) y el 8 de octubre de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). De esta manera, el conflicto salarial y el reclamo por el financiamiento universitario continuarán con nuevas medidas durante las próximas semanas.