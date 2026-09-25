Milei celebró la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

"Comienza el fin de la inflación", aseguró el Presidente tras la aprobación del proyecto sobre el Banco Central en el Senado.

"Comienza el fin de la inflación", aseguró el Presidente tras la aprobación del proyecto sobre el Banco Central en el Senado.

El presidente Javier Milei celebró la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina en el Senado y aseguró que será el puntapié para “el fin” de la inflación.

Milei reaccionó al anuncio de la senadora Patricia Bullrich sobre la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y afirmó que “comienza el fin de la inflación”. Cerró su mensaje con el tradicional VLLC (Viva la libertad, carajo).

Con 46 votos afirmativos y 22 votos negativos fue aprobado en general el proyecto de ley que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.

Con 46 votos afirmativos y 22 votos negativos queda aprobado en general proyecto de ley que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina — Senado Argentina (@SenadoArgentina) September 24, 2026

“Necesitamos que el Banco Central deje ser esa caja que fue. El Banco Central fue una caja que financió absolutamente al Gobierno, que le pedía plata sin fondo. Por eso hoy estamos tratando esta ley, que no es una ley cualquiera, es una misión clara”, subrayó Patricia Bullrich antes de la votación.

Por su parte, José Mayas advirtió que “se utiliza un relato para justificar este desastre que están por hacer con el Banco Central: la moral como política de Estado, que lo iba a pagar la casta y que iban a destruir el Banco Central. Ese relato cambió totalmente”.