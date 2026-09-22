Ravier minimizó las diferencias entre Milei y Bullrich

"No somos una manada", respondió el vocero Adrián Ravier ante la consulta por las diferencias entre el Presidente y la senadora.

"No somos una manada", respondió el vocero Adrián Ravier ante la consulta por las diferencias entre el Presidente y la senadora.

El vocero Adrián Ravier minimizó este martes posibles diferencias políticas entre el presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich.

En la conferencia de prensa, aclaró: “En un Gobierno liberal no somos manada”, ya que “hay personas que puedan tener distintos puntos de vista” pero y esas cuestiones “se resuelven y no generan nada negativo”.

“Patricia Bullrich, en su función como senadora, es una persona fundamental para el Gobierno y está alineada con la idea de que Javier Milei tiene que ser reelecto”, expresó Ravier en su habitual conferencia de prensa de los martes.