El Presidente ratificó el alineamiento con Israel

Javier Milei tuvo una reunión bilateral con Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, en el cierre de su gira por Estados Unidos y en medio de un clima de tensión en el la asamblea de las Naciones Unidas.

Javier Milei tuvo una reunión bilateral con Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, en el cierre de su gira por Estados Unidos y en medio de un clima de tensión en el la asamblea de las Naciones Unidas.

En el cierre de su gira de tres días por Nueva York, Estados Unidos, el presidente Javier Milei ratificó este jueves su estrecha alianza con Israel al mantener una reunión bilateral a puertas cerradas con el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu.

El encuentro se produjo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y tuvo una duración de 20 minutos, en medio un clima de alta tensión diplomática en el foro multilateral.

Poco antes de la reunión, decenas de delegaciones y diplomáticos abandonaron masivamente el recinto de la Asamblea General en señal de protesta al momento en que el líder israelí tomaba la palabra.

Tal como se pudo ver en la cuenta de X del embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Dany Dannon el hombre que lidera el ejecutivo saludó a Milei en español -“amigo”, le dijo- y ambos líderes se fundieron en un abrazo antes de comenzar el encuentro.

Participaron del encuentro, además de Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el Canciller, Pablo Quirno.

El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión bilateral con el Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu, en el marco de su visita oficial a Nueva York.



Lo acompañaron el Ministro de Economía, Luis Caputo, y el Canciller, Pablo Quirno. pic.twitter.com/WUEJ0Qrx97 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 24, 2026

“El primer ministro agradeció a Milei por su apoyo firme e incondicional al Estado de Israel, y lo felicitó por recibir el premio ‘Defensor de Israel’ de la Yeshiva Darchei Torah en Nueva York”, subrayo la oficina del premier en un posteo en X.

En su discurso en la asamblea general, había manifestado que Argentina también hizo una “elección geopolítica”. “Nos alineamos sin ambigüedad con el occidente, con Estados Unidos e Israel”, apuntó el jefe de Estado.

Y renovño el reclamo por los atentados que se registraron en el país. “Seguimos buscando justicia por los dos atentados sufridos en suelo argentina, el de 1992 y 1994”, reclamó.