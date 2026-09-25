Bronce por salarios adeudados, el drama de trabajadores de una metalúrgica de Lanús

Unos 60 empleados de la empresa metalúrgica Vaspia, que cerró sus puertas este mes, recibieron como propuesta de pago de salarios adeudados tomar unos 300 kilos de bronce producto de los restos de trabajos ya realizados.

“Quisiera que nos den la chance de poder seguir de alguna manera, formar una cooperativa”, había pedido uno de los trabajadores a comienzos de este mes, mientras que un compañero alertó que “no hubo baja de venta, hubo un vaciamiento de materia prima y no reponían material“.

De acuerdo a la denuncia de los trabajadores, la mayoría cuenta con entre 20 y 30 años de antigüedad, y no reciben sus haberes desde julio, incluido el aguinaldo. “Nos ofrecieron 300 kilos de bronce. Lo que estaba en el horno. No es nada. Es lo que les sobraba. ¿Con eso qué hacemos?”, dijo David Gallego.

La crisis de Vaspia se enmarca en el contexto de profunda recesión industrial y en particular del sector metalúrgico que día a día muestra datos en rojos. De todos modos, los trabajadores denuncian “vaciamiento” y piden mantener su fuente de trabajo.