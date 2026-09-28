Crisis de empleo en Guernica: acampe y más de tres cuadras de fila por un puesto de trabajo

La búsqueda de personal para la apertura de una nueva sucursal de un supermercado mayorista en Guernica, partido de Presidente Perón, expuso la cruda realidad de la crisis laboral que atraviesa el país. Lo que se anunció como una recepción de currículums para este lunes derivó en un acampe de postulantes que comenzó el domingo a las 17 y se extendió en filas de más de tres cuadras.

“Esperábamos gente, pero se nos fue totalmente de las manos. Es impresionante la cantidad que vino de todos los lugares aledaños, se desbordó”, admitió Sebastián, el encargado del comercio. Ante la masiva respuesta, los dueños de la empresa familiar confirmaron que no pondrán horario de cierre para garantizar la recepción de todos los CVs y aclararon que el único requisito que piden es “tener ganas de trabajar”.

En las calles de Guernica, los testimonios le ponen rostro a las estadísticas. David, de 51 años, llegó a las 6:30 de la mañana en busca de una oportunidad estable cerca de su casa tras encadenar trabajos temporales de limpieza en la Ciudad de Buenos Aires: “Hace rato que estoy dejando CV en todos lados, pero con este Gobierno ya no se puede estar en ningún lado”, se lamentó.

A pocos metros, otro vecino que lleva un año y medio sobreviviendo con la venta de chipa resumió el objetivo compartido por los cientos de asistentes: lograr entrar a un trabajo en blanco para poder llegar a fin de mes.