El índice de la Di Tella cayó 5,9% y tocó el nivel más bajo del mandato de Milei

Después de un mes en el que, error metodológico mediante, logró algo de aire, el índice de confianza en el Gobierno, elaborado por la Universidad Di Tella, volvió a bajar a tierra a la administración de Javier Milei.

La medición mensual que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella volvió a encender luces amarillas en el tablero político del oficialismo. Duranteseptiembre de 2026, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) se posicionó en 1,94 puntos (en una escala de 0 a 5), lo que representa una caída del 5,9% respecto de agosto.

Con este registro, el indicador alcanzó el nivel más bajo en lo que va de la presidencia de Javier Milei, equiparando las marcas mínimas observadas en septiembre de 2025 y julio de 2026. Desde fines del año pasado, el ICG acumula una disminución del 21,4%, un deterioro que se concentró mayoritariamente durante los primeros cinco meses del año y que desde entonces oscila cerca de los 2,0 puntos.

El relevamiento —realizado por la consultora Poliarquía sobre 1.000 casos en todo el país— mostró un retroceso simultáneo en todos los componentes que estructuran el índice:

Preocupación por el interés general: Sufrió el mayor declive del mes con un desplome del 12,3%, cayendo a 1,50 puntos.

Sufrió el mayor declive del mes con un desplome del 12,3%, cayendo a 1,50 puntos. Evaluación general del gobierno: Cedió un 9,3%, ubicándose en 1,60 puntos.

Cedió un 9,3%, ubicándose en 1,60 puntos. Capacidad para resolver problemas: Descendió un 4,0%, posicionándose en 2,20 puntos.

Descendió un 4,0%, posicionándose en 2,20 puntos. Eficiencia en la administración : Cayó un 3,5%, marcando 1,94 puntos.

: Cayó un 3,5%, marcando 1,94 puntos. Honestidad de los funcionarios: Registró la baja más moderada, de 2,9%, aunque se mantiene como el pilar más alto con 2,45 puntos.

A raíz de esta contracción generalizada, el promedio acumulado del ICG durante la administración de Milei bajó a 2,34 puntos, su registro más acotado en lo que va del mandato.

Desplome entre los jóvenes y amplia brecha de género

Al abrir los datos por variables sociodemográficas, el informe expone un fuerte impacto en sectores clave:

El voto joven: Si bien el grupo de 18 a 29 años mantiene el puntaje absoluto más elevado (2,30 puntos), fue el segmento que experimentó el repliegue más brusco del mes, con una caída del 17,9%. En la franja de 30 a 49 años el indicador cedió un 7,7% (1,84 puntos), mientras que en los mayores de 50 años retrocedió un 0,5% (2,01 puntos).

Si bien el grupo de 18 a 29 años mantiene el puntaje absoluto más elevado (2,30 puntos), fue el segmento que experimentó el repliegue más brusco del mes, con una caída del 17,9%. En la franja de 30 a 49 años el indicador cedió un 7,7% (1,84 puntos), mientras que en los mayores de 50 años retrocedió un 0,5% (2,01 puntos). Brecha por sexo: La diferencia de percepción entre hombres y mujeres se ensanchó a 0,57 puntos. La confianza entre los varones retrocedió un 3,0% (2,19 puntos), mientras que entre las mujeres sufrió una contracción del 9,2%, cayendo a 1,62 puntos.

La diferencia de percepción entre hombres y mujeres se ensanchó a 0,57 puntos. La confianza entre los varones retrocedió un 3,0% (2,19 puntos), mientras que entre las mujeres sufrió una contracción del 9,2%, cayendo a 1,62 puntos. Nivel educativo: El grupo con instrucción terciaria o universitaria registró un descenso del 14,4% (1,94 puntos) y el segmento primario cayó un 11,2% (1,36 puntos). Por el contrario, entre quienes completaron la secundaria se verificó un repunte del 15,5% (2,02 puntos).

El grupo con instrucción terciaria o universitaria registró un descenso del 14,4% (1,94 puntos) y el segmento primario cayó un 11,2% (1,36 puntos). Por el contrario, entre quienes completaron la secundaria se verificó un repunte del 15,5% (2,02 puntos). En el mapa geográfico, la confianza se mantuvo más alta en el interior del país con 2,06 puntos (pese a caer un 8,4%), seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 1,84 puntos (-4,2%). En tanto, el Gran Buenos Aires mostró una leve variación positiva del 0,2%, alcanzando los 1,72 puntos.

Al realizar la comparación temporal en el mes 33 de gestión, el nivel actual de 1,94 puntos resulta un 26,1% inferior al que registraba Néstor Kirchner en el mismo período de su mandato (2,62 puntos). Sin embargo, se mantiene por encima de los valores que registraban a esta misma altura las gestiones de Cristina Kirchner I (1,77; +9,4%), Mauricio Macri (1,75; +10,7%), Cristina Kirchner II (1,71; +13,6%) y Alberto Fernández (1,23; +57,4%).