Paro docente: tres nuevos días sin clases en las universidades del país

Los docentes universitarios definieron un paro de 72 horas para esta semana en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento y una recomposición salarial. El cese de actividades podrá extenderse entre el miércoles y el viernes, y complicará el dictado de clases en casas de estudios de todo el país.

La medida es una continuidad de la realizada la semana pasada, tras un nuevo fracaso en la paritaria salarial. La encabezarán, entre otras entidades, la Conadu y la Conadu Histórica, dos sectores con fuerte representatividad entre los docentes.

Con este paro de tres días, que no sólo impactará en muchas facultades sino en colegios dependientes de las altas casas de estudios, en el año ya se van a perder alrededor de 35 días de clases, lo que complica los contenidos pedagógicos.

De acuerdo a los gremios, la medida de fuerza solo se levantará si este martes la administración de Javier Milei cumple con la recomposición salarial del 33,4% que prevé la Ley de Financiamiento Universitario y la intimación del juez federal Martín Cormick.

El fallo de la Justicia a favor de las universidades

Se refiere a la decisión del juez en lo Contencioso Administrativo que intimó esta semana al Gobierno a que en un plazo de cinco días le dé “cumplimiento total” a la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, donde se establece la recomposición de salarios docentes y no docentes, y de becas estudiantiles.

Según Conadu, la medida de fuerza es parte del plan de lucha de cara a la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre, donde las entidades educativas volverán a marchar en las calles para reclamarle al Gobierno por el desfinanciamiento en la educación universitaria. La organización indicó que se van a realizar acciones de agite y visibilización del conflicto en los días previos.

La secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, sostuvo que el objetivo es fortalecer la organización colectiva frente a un contexto que, según planteó, está marcado por la “fragmentación e individualismo” impulsados por el Gobierno nacional.

Universidades y Presupuesto 2027

El contexto en el que se da esta discusión no es menor. El Ejecutivo asignó $7,3 billones para las universidades públicas en el Presupuesto 2027, una cifra 33% inferior a los $11 billones que reclaman los rectores para sostener salarios, infraestructura, ciencia, becas y hospitales, mientras se profundiza la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las autoridades de las 60 universidades públicas estimaron que casi el 90% de los recursos requeridos corresponde a salarios docentes y no docentes. El resto contempla gastos de funcionamiento, obras de infraestructura, investigación, becas y hospitales universitarios. La diferencia presupuestaria se superpone con un conflicto judicial y paritario.