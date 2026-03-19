El índice de confianza del consumidor bajó 5,3% en marzo

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) cayó 5,3% en comparación con el mes anterior y sumó segundo período consecutivo en baja mientras que en la interanual, el indicador –de valor absoluto 42,09- registra una disminución del 4,73% respecto al mismo mes de 2025.

Por regiones, el informe detalla que el GBA registró una baja del 9,35% y la Ciudad de Buenos Aires una caída del 6,99%. En contraposición, el interior del país mostró un aumento del 1,26% y mantiene el índice más elevado con 50,71 puntos.

En cuanto al nivel de ingresos, la percepción bajó un 6,91% en los hogares de ingresos bajos y un 4,71% en los de ingresos altos.

La medición fue realizada por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella entre el 4 y el 13 de marzo de 2026 y el estudio señala que “todos los componentes del ICC mostraron variaciones mensuales negativas” durante este periodo.

En el análisis de los subíndices, la Situación Personal tuvo la caída más pronunciada con un 8,23%, seguida por Bienes Durables e Inmuebles con un 4,58% y la Situación Macroeconómica con un 3,26%.

El relevamiento indica que “la Situación Personal registró la mayor contracción mensual (-8,23%) y se ubica 10,32% por debajo del nivel de marzo de 2025″.

Finalmente, al dividir el índice por horizonte temporal, las Condiciones Presentes disminuyeron un 6,48% mientras que las Expectativas Futuras retrocedieron un 4,45%.

Si bien el índice acumula una caída del 11,29% desde el pico de enero de 2025, se encuentra un 18,06% por encima del mínimo registrado en enero de 2024.