Catastrófica caída de la confianza en el gobierno de Javier Milei durante abril

El Índice de Confianza en el Gobierno, un indicador clave elaborado por la Universidad Di Tella, tuvo una importante variación negativa durante el mes de abril. Los escándalos de corrupción pero sobre todo la percepción de una gestión ineficiente llevaron a la administración de Javier Milei al punto más bajo de la serie.

Según el último informe presentado por la Escuela de Gobierno de la UTDT, la confianza cayó a 2,02 puntos. Esta cifra no solo representa una disminución significativa respecto a marzo, sino que arrastra el promedio de la gestión a su punto más débil desde que comenzó el mandato.

El informe desglosa la confianza en cinco ejes fundamentales, y los resultados son negativos en todos los frentes. El dato más alarmante se observa en la percepción de la Eficiencia de la administración, que se desplomó un 21,4%.

La desilusión también se refleja en la Evaluación general del gobierno (-17,2%) y en la percepción de si se gobierna en beneficio del Interés general (-13,9%). También resultó golpeada la valoración de la Honestidad de los funcionarios cayó un 8,4%, a caballo de los escándalos que tienen en la mira al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En tanto que la Capacidad para resolver problemas fue el ítem que menos sufrió, aunque también registró una baja del 2%.

Los hombres y la clase media, los que más dejan de creer

El análisis demográfico del ICG revela cambios profundos en la base de apoyo del gobierno:

Género : La confianza entre los hombres, históricamente el sector más fiel a Milei, se derrumbó un 16,9%.

: La confianza entre los hombres, históricamente el sector más fiel a Milei, se derrumbó un 16,9%. Edad : El segmento de 30 a 49 años lideró la caída con un retroceso del 16,7%. La única nota discordante fue el sector joven (18 a 29 años), que mostró una leve resistencia con un crecimiento del 2,3%.

: El segmento de 30 a 49 años lideró la caída con un retroceso del 16,7%. La única nota discordante fue el sector joven (18 a 29 años), que mostró una leve resistencia con un crecimiento del 2,3%. Geografía: Aunque el Interior del país sigue siendo el territorio donde el Presidente retiene mayor apoyo (2,22 puntos), la caída fue generalizada en todas las regiones del país, incluyendo el GBA y CABA.

Comparativa histórica: por debajo del promedio de Macri

Con este resultado, el promedio acumulado de la gestión de Javier Milei desciende a 2,42 puntos. Si bien todavía se mantiene por encima de los promedios finales de las gestiones de Alberto Fernández (1,69) y Cristina Kirchner (1,83), la velocidad del desgaste ha colocado la confianza actual por debajo del promedio histórico que obtuvo Mauricio Macri (2,27).

El estudio, realizado por Poliarquía Consultores sobre una muestra de 1.000 casos en todo el país, refleja un clima de creciente escepticismo en un mes marcado por la sensibilidad económica y la gestión administrativa.