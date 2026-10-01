Incendio en la estación Constitución: evacuaron el lugar y un hombre fue trasladado al hospital

Un hombre de 26 años fue trasladado al Hospital Penna por inhalación de humo. En el lugar hay 10 móviles del SAME y autobombas, mientras que el tránsito es desviado a la altura de la calle Salta.

Un hombre de 26 años fue trasladado al Hospital Penna por inhalación de humo. En el lugar hay 10 móviles del SAME y autobombas, mientras que el tránsito es desviado a la altura de la calle Salta.

Un principio de incendio se desató este jueves en el subsuelo de la estación Plaza Constitución, debajo de una escalera mecánica que no estaba en funcionamiento. El fuego ya fue extinguido por Bomberos, mientras que la estación fue evacuada y uno de los accesos permanece clausurado.

El operativo se desarrolló en el ingreso de la estación por la avenida Brasil, donde trabajan Bomberos y SAME. Un hombre de 26 años fue trasladado al Hospital Penna por inhalación de humo. En el lugar hay 10 móviles del SAME y autobombas, mientras que el tránsito es desviado a la altura de la calle Salta.

Según informó Trenes Argentinos, el principio de incendio se produjo a las 8:50 en el subsuelo de la estación. Personal especializado de Bomberos extinguió el fuego y continúa trabajando en la zona afectada, mientras que las causas del hecho son materia de investigación. Una comerciante de la estación confirmó ante la prensa que la escalera mecánica donde se originó el foco no estaba en funcionamiento.

A pesar del operativo, el servicio de trenes no presenta afectaciones y funciona de acuerdo con sus cronogramas habituales. Desde EMOVA también informaron que la línea C del Subte funciona sin inconvenientes. Uno de los ingresos de la calle Brasil permanece clausurado mientras continúan las tareas en el sector afectado.