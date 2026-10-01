Aumento del transporte: cuánto cuesta viajar en colectivo, subte y autopistas desde octubre

Los nuevos valores comenzaron a regir este jueves 1° de octubre en el AMBA. El boleto mínimo de los colectivos bonaerenses quedó por encima de los $1.200, mientras que en CABA supera los $900. También aumentaron el subte y los peajes porteños.

Los nuevos valores comenzaron a regir este jueves 1° de octubre en el AMBA. El boleto mínimo de los colectivos bonaerenses quedó por encima de los $1.200, mientras que en CABA supera los $900. También aumentaron el subte y los peajes porteños.

El aumento del transporte ya rige desde este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las tarifas de los colectivos que circulan por la provincia de Buenos Aires subieron 4,3%, mientras que en las líneas porteñas el incremento fue del 3,7%. El subte y los peajes de las autopistas de la Ciudad también tuvieron una actualización del 3,7%.

En las líneas bonaerenses, el boleto mínimo para los pasajeros que utilizan SUBE registrada pasó de $1.164,47 a $1.215,09 para viajes de hasta 3 kilómetros. Para recorridos de 3 a 6 kilómetros, el pasaje cuesta $1.366,97; entre 6 y 12 kilómetros, $1.518,85; de 12 a 27 kilómetros, $1.822,63; y para trayectos de más de 27 kilómetros, $2.142,81.

En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, el boleto mínimo de las líneas que circulan exclusivamente dentro del territorio porteño pasó a $920,48. Los viajes de 3 a 6 kilómetros cuestan $1.022,81; los de 6 a 12 kilómetros, $1.101,59; y los de 12 a 27 kilómetros, $1.180,44.

Subte y peajes: las nuevas tarifas

El pasaje general del subte porteño pasó de $1.753 a $1.817. Continúan vigentes los descuentos para pasajeros frecuentes: 20% entre los viajes 21 y 30 del mes, 30% entre los viajes 31 y 40 y 40% desde el viaje número 41.

Los peajes de las autopistas porteñas también aumentaron 3,7%. Para vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,10 metros de altura, circular por las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno cuesta $4.787,85, mientras que durante la hora pico el valor asciende a $6.785,16. En la Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero, la tarifa para esos vehículos quedó en $1.994,73 y llega a $2.820,85 en hora pico.