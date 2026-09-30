Kicillof cuestionó el fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras: “Es el fallo de la infamia”

El gobernador bonaerense criticó la decisión del máximo tribunal que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales impulsada mediante el DNU 70/2023. Aseguró que afecta “la soberanía nacional y la voluntad popular” y apuntó contra Javier Milei.

El gobernador bonaerense criticó la decisión del máximo tribunal que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales impulsada mediante el DNU 70/2023. Aseguró que afecta “la soberanía nacional y la voluntad popular” y apuntó contra Javier Milei.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó este miércoles el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales establecida por el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei. El mandatario calificó la resolución como “el fallo de la infamia” y sostuvo que se trata de una decisión “gravísima” que afecta “la soberanía nacional y la voluntad popular”.

La Corte Suprema revocó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se derogó la Ley 26.737, que establecía límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El máximo tribunal consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que había iniciado la acción judicial, no tenía legitimación para hacerlo y que no existía un “caso” o “controversia” en los términos exigidos por la Constitución.

De esta manera, la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras, pero al revocar el fallo de la Cámara dejó nuevamente vigente el artículo del DNU que eliminó esas restricciones. La normativa sancionada en 2011 establecía límites a la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.

Kicillof vinculó el pronunciamiento judicial con el debate político de las últimas semanas sobre la compra de tierras por parte de extranjeros. Recordó las movilizaciones realizadas contra una iniciativa del Gobierno nacional y sostuvo: “Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial”. En ese sentido, afirmó que “se proponen legalizar la entrega y el saqueo”.

El gobernador también cuestionó a Milei por su posición respecto de la soberanía de las Islas Malvinas y afirmó: “Termina de caerse la careta del supuesto Milei ‘malvinero’”. Según Kicillof, detrás de las políticas del Gobierno nacional existe el objetivo de “entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros”. Cerró su publicación con la consigna: “¡Argentina para los argentinos!”.