Endeudamiento en barrios populares: 4 de cada 5 hogares tienen deudas y el 45% pidió préstamos para comprar comida

Un informe del CISUR reveló que el 78% de los hogares relevados tiene al menos una deuda y que el 67% de los endeudados está sobreendeudado. La deuda promedio alcanza los $2,3 millones, frente a un ingreso familiar mediano de $1 millón.

Un informe del CISUR reveló que el 78% de los hogares relevados tiene al menos una deuda y que el 67% de los endeudados está sobreendeudado. La deuda promedio alcanza los $2,3 millones, frente a un ingreso familiar mediano de $1 millón.

Cuatro de cada cinco hogares de barrios populares están endeudados y casi la mitad de las deudas se originó para comprar alimentos. Así lo reveló un informe del Centro para la Integración Socio Urbana (CISUR), elaborado a partir de una encuesta realizada durante septiembre de 2026 a 428 hogares de 119 barrios populares registrados en el RENABAP y distribuidos en 15 provincias.

Según el relevamiento, el 78% de los hogares encuestados tiene al menos una deuda y el 67% de los hogares endeudados se encuentra sobreendeudado. La deuda promedio asciende a $2,3 millones por hogar, mientras que el ingreso familiar mediano es de $1 millón mensual. Además, el 66% de las deudas corresponde a gastos corrientes y el 45% se tomó específicamente para adquirir comida.

La situación alimentaria también aparece entre los principales indicadores del informe. El 96% de los hogares señaló a la alimentación entre sus tres mayores gastos, mientras que el 83% atraviesa situaciones de inseguridad alimentaria. A su vez, el 71% aseguró haber reducido alguna comida diaria durante el último año y el 60% tiene al menos un integrante que concurre a un comedor o recibe viandas. Entre los hogares que se endeudaron para comprar alimentos, el 59% posteriormente redujo sus gastos en comida para poder afrontar el pago de las deudas.

El endeudamiento también se refleja en los atrasos y en la cantidad de ingresos destinados a cancelar obligaciones. El 30% de los hogares endeudados está en mora por más de 90 días y otro 22% registra atrasos de entre 31 y 90 días, mientras que el 43% destina más de la mitad de sus ingresos al pago de deudas. Las fintech aparecen como la principal fuente de financiamiento, presentes en el 46% de los hogares endeudados, seguidas por prestamistas particulares o del barrio, con el 36%.