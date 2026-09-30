Miércoles con buenas condiciones en la zona sur

El pronóstico para la zona sur del Conurbano: cómo estará el tiempo hoy y lo que resta de la semana.

El pronóstico para la zona sur del Conurbano: cómo estará el tiempo hoy y lo que resta de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles se presenta con buenas condiciones en la zona sur del Conurbano: Cielo algo nublado para hoy, mientras que la temperatura se moverá entre los 9 y los 18 grados.

Asimismo, el jueves, primer día de octubre, será con una máxima de 17 grados (mínima de 9) y cielo mayormente nublado.

La máxima retorna a los 18 grados el viernes (la mínima baja a 8), cuando el cielo se mostrará algo nublado en la zona sur del Conurbano.

Por otro lado, el sábado comienza con tormentas aisladas, pero mejora. La temperatura se moverá entre los 10 y los 19 grados, pero la marca térmica desciende a 17 el domingo.