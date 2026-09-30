En Argentina, un tercio de los alimentos se desperdicia

Según un informe de las Naciones Unidas, un tercio de los alimentos que se producen en Argentina se desperdician.

Según un informe de las Naciones Unidas, un tercio de los alimentos que se producen en Argentina se desperdician.

En Argentina, se estima que hasta un tercio de los alimentos producidos se pierde o desperdicia a lo largo de las distintas etapas de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumo final.

Así lo indica un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por su sigla en inglés). El Día Internacional de la Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos se celebra el 29 de septiembre.

Esta problemática no es exclusiva de Argentina, sino que se extiende a nivel global: en el mundo se tiran a la basura aproximadamente 1.300 millones de toneladas de comida en buen estado cada año.

Según la FAO, cerca del 14% de los alimentos producidos en el mundo se pierde entre la cosecha y la distribución, mientras que un 17% adicional se desperdicia en la venta al por menor y en los hogares.