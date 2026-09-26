Con visitantes, Los Andes recibe al Gallito

Los Andes y Morón se enfrentarán mañana, desde las 15.30, en el Estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora.

Los Andes y Morón se enfrentarán mañana, desde las 15.30, en el Estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora.

En un encuentro válido por la Fecha 31 de la Primera Nacional, Los Andes recibirá mañana a Deportivo Morón en el Estadio Eduardo Gallardón. Será con público visitante.

Será un partido más que interesante en Lomas de Zamora, ya que ambos equipos se juegan mucho. El Gallito es escolta y el Milrayitas, que viene de una dura derrota, tiene chance de meterse en zona de Reducido.

El encuentro se disputará el domingo, desde las 15.30, en el Gallardón de Lomas de Zamora, que recibirá a la parcialidad visitante. El árbitro designado para el encuentro es Juan Cruz Robledo.

Los Andes está noveno en la tabla de la Zona A con 37 puntos (ocho victorias, 13 empates y nueve derrotas) y chances de meterse en zona de Reducido, mientras que Morón es escolta de Ferro, los separan tres unidades.