Temperley sale a buscar la victoria fuera de casa

Temperley y Deportivo Maipú se miden mañana en el Estadio Omar Higinio Sperdutti. Uno puede llegar a la cima y el otro meterse en zona de Reducido.

Temperley y Deportivo Maipú se miden mañana en el Estadio Omar Higinio Sperdutti. Uno puede llegar a la cima y el otro meterse en zona de Reducido.

Temperley, que viene de una victoria, visitará a Deportivo Maipú por la fecha 31 de la Primera Nacional y se juegan mucho más que tres puntos.

El encuentro, válido por la Fecha 31, se disputará el domingo, desde las 16.30, en el Estadio Omar Higinio Sperdutti. Juan Nebbietti será el encargado de impartir justicia.

Se disputan mucho más que tres puntos, ya que el Gasolero tiene la chance (acompañado de otros resultados) de llegar a la cima, mientras que Maipú puede meterse en la zona de Reducido.

El Gasolero llegó a los 53 puntos (14 victorias, 11 empates y apenas cinco derrotas) y es escolta de la Zona B, que lidera Tristán Suárez (con igual una unidad más), mientras que el rival está noveno con 41.