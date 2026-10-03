Los Andes tiene una parada difícil en Mendoza

Los Andes visitará mañana a Godoy Cruz con el objetivo de sumar de a tres para meterse en la zona de Reducido.

Los Andes visitará mañana a Godoy Cruz con el objetivo de sumar de a tres para meterse en la zona de Reducido.

Los Andes, que viene de una victoria en Lomas de Zamora, irá en busca de los tres puntos en su visita a Godoy Cruz de Mendoza. Quiere meterse en puestos de Reducido, pero el rival no está dispuesto a relegar posiciones.

El encuentro, válido por la Fecha 32 de la Primera Nacional, será el domingo, desde las 18, en el Estadio Feliciano Gambarte. Maximiliano Macheroni es el árbitro designado para este duelo, que transmite LPF Play.

El Milrayitas viene con el envión anímico de ganarle al Gallito en Lomas de Zamora, duelo que contó con la participación de visitantes, y necesita sumar de a tres para meterse entre los primeros ocho de la tabla de la Zona A. Está a dos de Ciudad de Bolívar, que ocupa la última plaza.

El rival, por otro lado, está cuarto en la tabla, con 53 unidades, a ocho del líder Ferro, y tampoco está dispuesto a relegar posiciones.