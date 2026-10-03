Talleres visitará mañana a Italiano

Talleres irá mañana en busca de los tres puntos al Estadio República de Italia, en un partido válido por la Fecha 38.

Talleres irá mañana en busca de los tres puntos al Estadio República de Italia, en un partido válido por la Fecha 38.

Tras el partidazo del fin de semana pasado, Talleres tiene por delante un partido importante. Visitará mañana a Italiano, por la Fecha 38 de la competencia de la Primera B.

El encuentro con Sportivo Italiano se disputará el domingo, desde las 15, en el Estadio Republica de Italia.

“En este mes de concientización sobre el Cáncer de Mama sumamos el laso rosa a nuestro perfil, recordemos que la detección temprana salva vidas. Hacé tu parte: informá, cuidá y animate a hablar del tema”, señaló el club de Remedios de Escalada.

El Tallarín se mantiene tercero en la tabla, con 67 puntos (19 victorias, 10 empates y ocho derrotas), a siete del líder Excursionistas. Italiano está sextor, con 63.