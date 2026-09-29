Caputo llamó “anticristo” a Kicillof y calificó de “miserables” a quienes piden una devaluación

El ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó este martes duras críticas contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien calificó como el “anticristo”, y apuntó contra los empresarios que reclaman una devaluación, a los que definió como “miserables” y “momias”. Las declaraciones fueron realizadas durante una exposición de casi una hora en la entrega de un premio a financistas.
En ese marco, Caputo sostuvo que existen sectores que retraen las inversiones por temor a un regreso del kirchnerismo y afirmó: “El kirchnerismo es el infierno, Kicillof es el anticristo”. Además, cuestionó al gobernador bonaerense al señalar que, según su interpretación, “quiere a la gente pobre” y que “le molesta que la gente viaje al exterior”.
El ministro también defendió el actual esquema económico y rechazó los pedidos de una devaluación. “Los que piden una devaluación son momias o miserables que solo piensan en sí mismos”, sostuvo. A su vez, afirmó que el Gobierno cuenta con herramientas para afrontar el escenario cambiario de 2027 y estimó que el Banco Central podría comprar hasta US$30.000 millones en los próximos meses si se cumplen las proyecciones más optimistas del Palacio de Hacienda.
Por otra parte, Caputo ratificó el rumbo económico y descartó la implementación de un “plan platita”. También sostuvo que los ingresos de los jubilados aumentaron un 14% desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, mientras que afirmó que habían caído 40% durante la gestión anterior. En relación con el dólar, aseguró que la base monetaria se encuentra en niveles históricamente bajos y destacó el nivel de reservas y las compras previstas por el Banco Central.