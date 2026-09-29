Caputo llamó “anticristo” a Kicillof y calificó de “miserables” a quienes piden una devaluación

El ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó duramente al gobernador bonaerense y a empresarios que reclaman una corrección del tipo de cambio. Además, aseguró que el Gobierno tiene herramientas para evitar una fuerte volatilidad del dólar en 2027.

El ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó duramente al gobernador bonaerense y a empresarios que reclaman una corrección del tipo de cambio. Además, aseguró que el Gobierno tiene herramientas para evitar una fuerte volatilidad del dólar en 2027.

El ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó este martes duras críticas contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien calificó como el “anticristo”, y apuntó contra los empresarios que reclaman una devaluación, a los que definió como “miserables” y “momias”. Las declaraciones fueron realizadas durante una exposición de casi una hora en la entrega de un premio a financistas.

En ese marco, Caputo sostuvo que existen sectores que retraen las inversiones por temor a un regreso del kirchnerismo y afirmó: “El kirchnerismo es el infierno, Kicillof es el anticristo”. Además, cuestionó al gobernador bonaerense al señalar que, según su interpretación, “quiere a la gente pobre” y que “le molesta que la gente viaje al exterior”.

El ministro también defendió el actual esquema económico y rechazó los pedidos de una devaluación. “Los que piden una devaluación son momias o miserables que solo piensan en sí mismos”, sostuvo. A su vez, afirmó que el Gobierno cuenta con herramientas para afrontar el escenario cambiario de 2027 y estimó que el Banco Central podría comprar hasta US$30.000 millones en los próximos meses si se cumplen las proyecciones más optimistas del Palacio de Hacienda.

Por otra parte, Caputo ratificó el rumbo económico y descartó la implementación de un “plan platita”. También sostuvo que los ingresos de los jubilados aumentaron un 14% desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, mientras que afirmó que habían caído 40% durante la gestión anterior. En relación con el dólar, aseguró que la base monetaria se encuentra en niveles históricamente bajos y destacó el nivel de reservas y las compras previstas por el Banco Central.