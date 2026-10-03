Universidades resisten: habrá un paro en la UNLZ

En el marco del plan de lucha de FATUN, se realizará el próximo jueves un paro en la UNLZ.

En el marco del plan de lucha de FATUN, se realizará el próximo jueves un paro en la UNLZ.

En el marco del plan de lucha de FATUN (gremio que representa a los no docentes), se realizará un paro la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). Será la semana próxima.

En octubre, se multiplican los paros escalonados en distintas casas de altos estudios: el próximo 8 de octubre será el turno de la UNLZ.

Vale recordar que en septiembre se realizaron cuatro medidas de fuerza nacionales (acompañadas también por FATUN): 2, 8, 18 y 22 de septiembre.

Hubo otra el 27 y 28 de agosto (de 48 horas), la anterior había sido el 12. En mayo se realizaron otros dos paros, el primero fue de 24 horas y se concretó el 29 de mayo, mientras que el 3 y 4 de junio se hizo otro de 48. El 12 mayo, en tanto, se realizó la cuarta Marcha Federal Universitaria.

También se concretaron medidas de fuerza en marzo y abril: Fueron el 16 y 31 de marzo, y el 8, 17 y 23 de abril.

Marcha Federal Universitaria

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) confirmó la convocatoria a la quinta marcha federal universitaria, que se concretará el próximo 15 de octubre. “Nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública”, convocan los rectores.