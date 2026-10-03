Brasil elige presidente: Lula Da Silva enfrenta a Flávio Bolsonaro

El presidente Luiz Inácio Lula Da Silva se postula para la reelección y su principal opositor es Flávio Bolsonaro. Se descuenta que no habrá ganador en la primera vuelta.

El presidente Luiz Inácio Lula Da Silva se postula para la reelección y su principal opositor es Flávio Bolsonaro. Se descuenta que no habrá ganador en la primera vuelta.

Más de 158 millones de brasileños irán a las urnas en la primera vuelta para elegir presidente, gobernadores, senadores y diputados federales, estatales y distritales.

El presidente Luiz Inácio Lula Da Silva se postula para la reelección en una dura prueba en la que se enfrentará a su principal opositor, Flávio Bolsonaro, el hijo del expresidente de esa nación sudamericana, Jair.

Lo que se sabe es que no habrá una victoria arrolladora ni tampoco se conocerá el próximo presidente en primera vuelta.

Amanhã, quando você acordar, pense no Brasil que você sonha. Pense na sua família. E vote com o coração.



Vote por um Brasil que está pronto para mais.



Vote 13. ⭐️ pic.twitter.com/CrSKtAq4gS — Lula (@LulaOficial) October 3, 2026

Habrá siete misiones de observación electoral internacional que buscan contribuir al perfeccionamiento y a la ampliación de la transparencia y de la integridad del proceso electoral, así como fortalecer la confianza pública en las elecciones de 2026.