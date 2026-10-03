Temperley le ganó al Lobo jujeño y se convirtió en escolta

En una final anticipada, Temperley venció por 2 a 1 a Gimnasia de Jujuy en el Alfredo Beranger, con goles de Marcos Echeverría y Gabriel Hauche.

En una final anticipada, Temperley venció por 2 a 1 a Gimnasia de Jujuy en el Alfredo Beranger, con goles de Marcos Echeverría y Gabriel Hauche.

Temperley venció en una final anticipada a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el estadio Alfredo Beranger, por la fecha 32 de la Primera Nacional, y se convirtió en escolta. ¿Los goles? Marcos Echeverría y Gabriel Hauche.

El once de Nicolás Domingo: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Franco Benítez (León Trebotic), Lucas Richarte, Franco Díaz (Valentino Werro), Luciano Nieto (Nicolás Ávalos), Gabriel Hauche (Fernando Brandán), Marcos Echeverría (Facundo Krüger).

El Lobo jujeño salió a demostrar su calidad desde el principio y puso en apuros al Gasolero, que no se desesperó y tuvo un buen manejo de la pelota. Mauro Cachi anotó a los 20 para el dueño de casa pero Marcos Echeverría lo empató a los 27. A los 44, Gabriel Hauche anotó el segundo de Temperley.

En el complemento, llegaron los cambios en el local, que tomó impulso y metió presión en busca del tercero para sellar el partido. Así, tuvo más llegadas a la medialuna rival, pero el marcador no registró cambio alguno. Temperley se quedó con tres puntos que valen mucho más.

El Gasolero se convirtió en escolta de la Zona B, dejando en el tercer lugar al rival, con 56 puntos. El líder, Tristán Suárez (58 unidades), empató sin goles con Quilmes. En la próxima fecha, Temperley recibirá a Chicago.