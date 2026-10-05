Lomas de Zamora: evoluciona el ciclista atropellado

Román Valdez, el ciclista de 27 años herido tras ser atropellado por un auto en el barrio de Villa Galicia en Temperley, partido de Lomas de Zamora permanece internado en el hospital Luisa C. de Gandulfo y su estado es estable.

Por su parte, la Justicia investiga una presunta discusión previa en un hecho ocurrido este domingo en la intersección de Suiza y Alemania donde un conductor no identificado atropelló a un joven, identificado como Román Valdez, y a quien abandonó y dejó tendido sobre el asfalto .

De acuerdo a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, se observa a la víctima circular en su bicicleta hasta que es embestida por un Renault Clio negro, cuyo conductor se fugó.

La Unidad Funcional de Instrucción N°. 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora intervino en el caso y caratuló el caso como “lesiones culposas”, mientras que se lleva a cabo la búsqueda para concretar el arresto del supuesto responsable y el correspondiente secuestro del vehículo implicado.

Los investigadores sospechan de un aparente conflicto previo entre el victimario y el damnificado, que habría ocurrido la noche anterior.