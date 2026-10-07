Murió Piero, ícono de la canción de protesta y la música popular argentina

El reconocido cantautor murió a los 81 años luego de permanecer internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Fue autor de clásicos como “Mi viejo”, “Para el pueblo lo que es del pueblo” y “Soy pan, soy paz, soy más”.

El reconocido cantautor murió a los 81 años luego de permanecer internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Fue autor de clásicos como “Mi viejo”, “Para el pueblo lo que es del pueblo” y “Soy pan, soy paz, soy más”.

El cantante y compositor, Piero de Benedictis murió a los 81 años durante las primeras horas de este miércoles 7 de octubre. El reconocido artista dejó una huella imborrable en la música popular argentina y marcó a varias generaciones con sus canciones de contenido social.

Piero había atravesado graves problemas de salud durante el último año y permanecía internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires. En 2023 también había sido hospitalizado de urgencia en Ecuador debido a una infección respiratoria.

Nacido en Italia en 1945, Piero llegó a la Argentina junto a su familia cuando era niño y desarrolló allí la mayor parte de su extensa carrera artística, que se extendió durante más de cinco décadas. Su repertorio estuvo fuertemente ligado a la canción popular y a las temáticas sociales, con clásicos como “Mi viejo”, “Coplas de mi país”, “Pedro nadie”, “Llegando llegaste” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”.

Uno de los momentos más recordados de su trayectoria ocurrió en 1982, cuando Mercedes Sosa regresó a la Argentina y eligió “Soy pan, soy paz, soy más” para su repertorio. La cantante invitó a Piero a interpretarla juntos sobre el escenario del Teatro Ópera de Buenos Aires, en uno de los encuentros más emblemáticos de la música popular argentina.