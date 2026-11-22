El piloto argentino sumó ocho puntos para Alpine en el Gran Premio de Las Vegas y cortó una racha de seis carreras sin unidades. Tras la competencia, destacó la experiencia de competir mano a mano con pilotos de las principales escuderías.

El piloto argentino sumó ocho puntos para Alpine en el Gran Premio de Las Vegas y cortó una racha de seis carreras sin unidades. Tras la competencia, destacó la experiencia de competir mano a mano con pilotos de las principales escuderías.

Franco Colapinto durante la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Fórmula 1 de Emilia Romagna 2025 en el autódromo de Imola.Foto:@FranColapinto

Franco Colapinto tuvo un destacado desempeño en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, donde finalizó sexto y sumó ocho puntos para Alpine. El argentino igualó su mejor resultado de la temporada y volvió a sumar después de seis competencias, desde su séptimo puesto en Madrid.

Aunque cruzó la línea de llegada en la séptima posición, Colapinto ascendió un lugar tras la penalización de diez segundos aplicada a Charles Leclerc por un incidente con su compañero Lewis Hamilton. De esta manera, el piloto argentino alcanzó el sexto puesto en la clasificación final de la carrera.

“Es lindo haber peleado con los equipos de adelante”, expresó Colapinto luego de la competencia, en la que protagonizó distintos duelos en pista. También reconoció las dificultades que tuvo durante los primeros giros con los neumáticos blandos, cuando perdió adherencia, bloqueó y sufrió para sostener el ritmo.

El argentino se mostró satisfecho con el resultado y valoró la experiencia de competir frente a pilotos de las principales escuderías. Además, destacó el desempeño de Alpine, que también celebró el quinto puesto de Pierre Gasly, y se mostró enfocado en las dos fechas restantes del calendario de Fórmula 1.