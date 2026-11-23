Lanús no pudo con River, que se impuso por 3-1 en el estadio Monumental, y quedó eliminado de los playoffs del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El Millonario, en tanto, se metió en cuartos de final.

Thiago Almada abrió y sentenció el resultado con un doblete, en 14 minutos del primer tiempo y 43 del segundo, mientras que Ramiro Carrera había igualado de forma parcial a los 31 del primer tiempo y Tobías Andrada había vuelto a poner en ventaja al local, en 23 del complemento.

La victoria le dio la clasificación a cuartos de final al equipo de Leonardo Ponzio, que esperará rival por Instituto o Huracán, y cerró el año deportivo de Lanús, con clasificación asegurada a la próxima Copa Sudamericana y la obtención de la Recopa Sudamericana, levantada en el mes de febrero.