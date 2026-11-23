La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) reclamó hoy al Senado de la Nación que apruebe con urgencia el proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, que cuenta con media sanción de Diputados y está próximo a perder estado parlamentario.

“Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”, expresó la CEA a través de una carta abierta dirigida a los legisladores.

En la misiva titulada Es un soplo la vida… pero el bien permanece, la Comisión Ejecutiva del Episcopado advirtió sobre las consecuencias que provoca el avance de las apuestas en línea entre niños, adolescentes y jóvenes, y cuestionó la falta de tratamiento de la iniciativa en la Cámara alta.

“Estamos a pocos días de que pueda perder estado parlamentario el proyecto de ley de Prevención de la Ludopatía y la Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, aprobado hace dos años por la Cámara de Diputados y aún sin tratamiento en el Senado”, señalaron los obispos.

El documento, firmado por el presidente de la CEA y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, junto con las demás autoridades del organismo, sostuvo que la demora legislativa compromete la responsabilidad de los representantes nacionales frente a una problemática que afecta a numerosas familias argentinas.

“Les pedimos que el Senado asuma con urgencia su responsabilidad y avance en la aprobación del proyecto que ya cuenta con el respaldo de la Cámara de Diputados. La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones”, expresaron.

Los representantes de la Iglesia alertaron que la expansión de las apuestas en línea tiene consecuencias que van más allá de las pérdidas económicas, al provocar adicciones, deterioro de los vínculos familiares y frustración de proyectos personales.

“Detrás de esta realidad hay familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran. En los casos más dolorosos, también aparecen la desesperación y el riesgo de suicidio”, advirtieron.

En uno de los pasajes más enfáticos del documento, los obispos interpelaron directamente a los integrantes de la Cámara alta: “Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”.

La carta también cuestionó que una iniciativa de esas características pueda quedar sin tratamiento parlamentario y sostuvo que la sociedad tiene derecho a conocer la posición de sus representantes frente a la problemática de la ludopatía juvenil.

Finalmente, la Comisión Ejecutiva de la CEA retomó palabras pronunciadas por el papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina y recordó que “es un soplo la vida… pero perdura el bien”, como una convocatoria a proteger la dignidad humana y priorizar el bienestar de las nuevas generaciones.

El documento lleva las firmas de Colombo; del arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero de la CEA, cardenal Ángel Rossi; del obispo de Jujuy y vicepresidente segundo, César Daniel Fernández; y del obispo auxiliar de San Isidro y secretario general, Raúl Pizarro.

Las iglesias evangélicas se suman al reclamo para que el Senado avance contra las apuestas online

La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) reclamó al Senado el tratamiento urgente de la legislación destinada a prevenir la ludopatía y regular las apuestas en línea, sumándose al pedido formulado hoy por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para evitar que un proyecto ya aprobado por Diputados pierda estado parlamentario.

A través de una carta dirigida a la senadora nacional Carolina Moisés, presidenta del bloque Convicción Federal, la organización evangélica manifestó su preocupación por el crecimiento de los juegos de azar en internet y sus consecuencias sobre la población, particularmente entre niños y adolescentes.

La carta de ACIERA lleva las firmas de su presidente, pastor Christian Hooft; del vicepresidente ejecutivo, pastor Jorge Gómez; y del vicepresidente de Relaciones Internas, pastor Carlos Belart.

“Nos dirigimos a usted en nombre de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), expresando nuestra profunda preocupación por el aumento significativo de los juegos de azar en línea, que afectan a toda la población de nuestro país, en especial a los niños y adolescentes”, señaló la entidad en el documento fechado el 19 de noviembre.

La organización advirtió especialmente sobre la exposición de los menores a las plataformas digitales de apuestas, que utilizan mecanismos de promoción vinculados con los videojuegos y las actividades deportivas.

“De manera especial, es necesario proteger a los niños, niñas y adolescentes que están siendo el blanco fácil y directo de este verdadero ‘ataque’ desatado en las redes, mimetizados, en principio, como simples juegos o alentados por la afición a los deportes”, sostuvo ACIERA.

En ese contexto, recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecen el principio del interés superior del niño, que obliga al Estado a garantizar sus derechos y adoptar medidas de protección.

La entidad también exhortó a las autoridades a combatir las plataformas ilegales de apuestas, donde considera que existen mayores riesgos de participación de menores, y convocó a desarrollar campañas de prevención, concientización y difusión de los canales de denuncia.

“Hacemos un llamado especial y puntual a los senadores nacionales para que den tratamiento de manera urgente y prioritaria” al proyecto de ley para que “no pierda estado parlamentario”, expresó.

El pronunciamiento se conoce en momentos en que el Senado tiene pendiente el tratamiento del proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea que obtuvo media sanción de Diputados el 27 de noviembre de 2024 y está próxima a perder estado parlamentario si no avanza su trámite antes de finalizar noviembre.

Durante la sesión del pasado 19 de noviembre, el Senado no aprobó una moción para tratar inmediatamente el proyecto procedente de Diputados, aunque se acordó darle preferencia para la siguiente sesión, prevista para el 26 de noviembre.