

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó este lunes que las reformas normativas implementadas por la gestión de Javier Milei permitieron reducir en un 15% promedio los precios relativos de los productos de consumo masivo alcanzados por las desregulaciones en supermercados.

El funcionario respaldó su afirmación en un estudio elaborado por investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el cual fue celebrado públicamente por el presidente Javier Milei en sus redes sociales: “DESREGULACIÓN Y LA MEJORA EN EL BOLSILLO DE LA GENTE” (sic), escribió el mandatario al compartir los resultados. Por su parte, Sturzenegger sostuvo que las medidas demuestran que “la desregulación es anticasta y proconsumidor”.

Alcance metodológico del informe de la UNLP

La investigación -desarrollada por los economistas Guido Porto, Santiago Cerutti, Guillermo Falcone y Jorge Puig- no mide una caída nominal generalizada en todas las góndolas, sino el efecto diferencial entre bienes intervenidos y no intervenidos.

Mediante herramientas de inteligencia artificial, los autores analizaron cerca de 18.000 publicaciones del Boletín Oficial desde el inicio de la actual gestión para identificar qué medidas desregulatorias impactaron sobre productos de consumo masivo.

Utilizando este método estadístico, compararon la trayectoria de precios de los artículos alcanzados por las reformas frente a un grupo de control compuesto por bienes sin cambios normativos.

Según el trabajo, la brecha de precios entre ambos grupos se amplía de manera progresiva tras la entrada en vigencia de las normas, alcanzando una baja relativa cercana al 15% al cumplirse el tercer trimestre de aplicación.

El contraste con los indicadores de consumo

La difusión del informe oficial se da en un escenario en el que el consumo masivo aún no logra consolidar un rebote sostenido, condicionado por la restricción de los presupuestos familiares.

Según el último relevamiento de la consultora Scentia, si bien el consumo masivo general creció un 0,9% interanual en octubre, acumula una caída del 2,3% en los primeros diez meses de 2026. En particular, los supermercados de cadena retrocedieron 0,3% interanual en octubre (acumulando -3,5% en el año), los autoservicios independientes cayeron 0,4% y el canal mayorista se contrajo un 6,4%.

Datos del INDEC correspondientes a agosto ya habían reflejado una baja real del 3,7% interanual en supermercados, con un fenómeno marcado en los hábitos de compra: aunque la cantidad de operaciones creció un 7,2%, el gasto promedio por ticket cayó un 10,2% en términos reales.