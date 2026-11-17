El presidente Javier Milei participó de la cena anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción y dio un aviso, de cara a las elecciones de 2027.

El presidente Javier Milei participó de la cena anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción y dio un aviso, de cara a las elecciones de 2027.

El presidente Javier Milei aseguró que “se viene un movimiento reformista mucho más profundo”, ya pensando en las elecciones de 2027 y su reelección, y anticipó que lo que hizo hasta ahora “va a quedar chiquito”.

En una conferencia realizada en el Alvear Palace Hotel de la Ciudad de Buenos Aires, Milei brindó un contundente discurso sobre la marcha de la economía, en el marco de la cena anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

“La Argentina está sentando las bases de un siglo de oro”, aseguró, al tiempo que precisó que “no se discute la crisis, porque el progreso sólo se logra con crecimiento económico”. Sostuvo que “hasta que los argentinos no den el paso de dejar atrás a Orcolandia”, el país se va a “seguir teniendo riesgo país”.

Afirmó que el problema del crecimiento “es la oferta” y aclaró que “la contracción de oferta no se trabaja con expansión de demanda: se trabaja desregulando y bajando impuestos”. “Todas las recomendaciones están equivocadas. Los economistas leen mal la coyuntura“, consideró.

Después de elogios a su ministro de Economía Luis Caputo, apuntó: “La idea es devolverles para el año 2031 quinientos mil millones de dólares, es decir, lo mismo que tenemos de deuda. Trabajamos activamente para devolverle la riqueza a sus creadores”, señaló.

Y habló de la oposición, con un apodo particular: “La única forma de bajar la tasa de interés es bajando el riesgo país. Para bajar el riesgo país, lo que se necesita es tener equilibrio fiscal, porque si ustedes cumplen con la condición de solvencia intertemporal, inexorablemente el riesgo país va a colapsar”.

“Argentina, como tiene un pésimo historial, hasta que los argentinos no den el paso de dejar atrás a Orcolandia, vamos a seguir teniendo riesgo país. ¿Pero saben qué es lo maravilloso? Que depende de los argentinos. Por primera vez tienen la opción, tienen el partido del Estado con más o menos grado de orco y, por el otro lado, van a tener la opción de la libertad. Eso no lo tuvo nunca”, precisó.

“El 11 de diciembre del 2027, si nosotros logramos ganar en primera vuelta, que va a implicar que nos vamos a quedar con el control de la Cámara de Diputados y vamos a quedar a dos o tres senadores de la mayoría en el Senado“, planteó.

Y avisó: “Estamos trabajando en un conjunto de reformas, que todo lo que hicimos, que es enorme, porque hicimos más que en los últimos cien años todos juntos, va a quedar chiquitito. Es decir, se viene un movimiento reformista mucho más profundo que el que hemos llevado hasta ahora”, remarcó.

En otro pasaje, aseguró que “la motosierra es para bajar el gasto público y para poder seguir bajando impuestos y poder devolverle el dinero a sus legítimos creadores”. “Porque sigo sosteniendo que los impuestos son un robo, aun siendo un jefe de Estado”, graficó.

También adelantó que las retenciones al agro serán eliminadas hacia 2031 y criticó: “Todos aquellos que quieren hablar de crecimiento económico y al mismo tiempo hablan de expansión del gasto público, de generar déficit fiscal, se dan un tiro en los pies”.