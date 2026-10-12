Robert Hall y Michael Woodford ganaron el Nobel de Economía

El Nobel fue otorgado a los economistas estadounidenses por "una base teórica estable" indispensable para la gestión cotidiana de las autoridades económicas contemporáneas, permitiendo sortear con mayor eficacia turbulencias exógenas.

El Nobel fue otorgado a los economistas estadounidenses por "una base teórica estable" indispensable para la gestión cotidiana de las autoridades económicas contemporáneas, permitiendo sortear con mayor eficacia turbulencias exógenas.

Los economistas estadounidenses Robert Hall y Michael Woodford fueron galardonados este lunes con el Premio Nobel de Economía 2026. ¿Qué hicieron?

Las formulaciones analíticas de ambos especialistas aportaron un salto cualitativo decisivo para que las autoridades financieras puedan sincronizar las medidas monetarias y fiscales, logrando atenuar tanto las fases de recalentamiento como las contracciones abruptas en los ciclos productivos.

Hall, de 83 años desempeña su labor académica en la Universidad de Stanford en California y Woodford, de 71 años, desempeña su labor académica en la Universidad de Stanford en California.

Su aporte derivó en una verdadera reconfiguración de paradigmas. Aportaron “una base teórica estable” indispensable para la gestión cotidiana de las autoridades económicas contemporáneas, permitiendo sortear con mayor eficacia turbulencias exógenas como shocks energéticos o variaciones bruscas en las pautas de consumo hogareño.