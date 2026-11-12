Inflación de octubre: el INDEC publica el dato y estiman que estará por debajo del 2%

El organismo dará a conocer este jueves a las 16 el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las consultoras privadas proyectan una variación de entre el 1,8% y el 2,1%, con una leve desaceleración respecto de septiembre.

El organismo dará a conocer este jueves a las 16 el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las consultoras privadas proyectan una variación de entre el 1,8% y el 2,1%, con una leve desaceleración respecto de septiembre.

El dato de la inflación de octubre se conocerá este jueves 12 de noviembre, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las estimaciones privadas anticipan que el indicador se ubicará en torno al 2%, con posibilidades de quedar por debajo de ese porcentaje.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación del décimo mes del año habría sido del 1,8%. En la misma línea, la Fundación Libertad y Progreso y Equilibra calcularon una suba del 1,8%, mientras que C&T Asesores Económicos estimó un 1,9%. Por su parte, Analytica proyectó un 2% y EcoGo anticipó un incremento del 2,1%.

Entre los principales factores que presionaron sobre los precios se destacaron los productos estacionales, que habrían aumentado un 2,7%, impulsados por las verduras, con una suba del 5,4%, según Equilibra. También incidieron los precios regulados, con un incremento del 1,8%, y el transporte público, que registró una variación del 3,3%. Alimentos y bebidas también se mantuvo entre los rubros con mayores aumentos.

Como referencia, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,9% en octubre, una décima por encima del registro de septiembre. En caso de confirmarse las proyecciones nacionales, la inflación acumulada durante los primeros diez meses de 2026 alcanzaría el 25,9%, mientras que la variación interanual podría ubicarse en el 32,7%, según las estimaciones de la Fundación Libertad y Progreso.