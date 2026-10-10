La economía de la Provincia entró en recesión y enciende las alarmas

La economía bonaerense encadenó dos trimestres negativos y cumple con los requisitos de la recesión técnica. Hay temor a nivel nacional por el peso de la Provincia en el PBI.

La economía bonaerense encadenó dos trimestres negativos y cumple con los requisitos de la recesión técnica. Hay temor a nivel nacional por el peso de la Provincia en el PBI.

La actividad económica de la provincia de Buenos Aires ingresó formalmente en recesión técnica tras registrar en septiembre una caída del 1,2% respecto del mes anterior y una baja del 0,9% en la comparación interanual.

De esta manera, el principal distrito productivo del país encadenó su segundo trimestre consecutivo de contracción, lo que encendió las alarmas sobre el rumbo de la macroeconomía argentina.

Los datos que confirman este complejo escenario sectorial surgen de un informe elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.

La actividad bonaerense acumuló entre enero y septiembre una contracción promedio del 0,3% en relación con el mismo período de 2025, ubicándose además un 2,1% por debajo del nivel observado en diciembre del año pasado.

El relevamiento mensual permitió a los especialistas completar la estimación del tercer trimestre de 2026, el cual cerró con una marcada caída del 1,6% en comparación con el trimestre anterior. Este resultado negativo profundizó la tendencia contractiva que ya manifestaba en la provincia a mediados de año.

Esta variación del período julio-septiembre se suma al retroceso del 0,4% registrado durante el segundo trimestre del año. Al encadenar dos períodos trimestrales con signo negativo, la economía de la Provincia cumple estrictamente con la definición macroeconómica formal de recesión técnica.

Los analistas advierten que esta novedad en el territorio bonaerense puede anticipar el escenario macroeconómico nacional. Existe una fuerte posibilidad de que el país en su conjunto replique este comportamiento recesivo, debido al peso específico que tiene la provincia dentro del Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina.

La preocupación a nivel federal se sustenta en que el Indec reportó recientemente un desplome del 2,9% en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de julio respecto de junio. Este derrumbe en los niveles de producción y consumo locales representó el retroceso mensual más pronunciado para el país desde la pandemia de Covid-19.

El ministro de Economía de la Provincia, Pablo López, viene advirtiendo sobre la crisis que se generó a partir de las políticas implementadas por la administración libertaria, entre las que destaca la mora de la familias, la caída del consumo y la caída de la recaudación.

“La mora de las familias que se cuadruplicó en el país desde dic-24 y alcanza a 5,8 millones de personas es resultado de un modelo nacional que destruye empleo e ingresos”, advirtió esta semana, en el marco de una charla en la Universidad Nacional de José C. Paz.

Antes había advertido que “los datos de recaudación evidencian los profundos desbalances fiscales del país. En lo que va del año, la PBA aportó $69 billones (36% de la recaudación nacional) y recibió apenas $13 b (7%). Por su parte, Nación se apropió de 133 b (70%), mientras abandona todas sus funciones”.

También había hecho mención a la caída de la recaudación. “El IVA es un espejo del consumo. Once meses de caída consecutiva del IVA se reflejan en las estadísticas de las ventas y del comercio”, aseguró, al tiempo que alertó sobre que el “panorama de la economía real es muy malo”.