Entregaron el Premio Nobel de Literatura a una autora canadiense por el “cruce de géneros y lenguajes artísticos”

La autora canadiense Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura por el “cruce de géneros y lenguajes artísticos”. Es poeta, ensayista, profesora de literatura clásica y traductora, su primer libro se publicó en 1996. El jurado destacó sobre su tarea: “Inventiva obra que, en juguetón diálogo con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

Anne Carson nació en Toronto, Canadá, en 1950. En 1981 presentó y publicó su tesis doctoral en Estudios Clásicos, titulada Odi et Amo Ergo Sum. Desde entonces, desarrolló una trayectoria que combina la escritura poética con la traducción y la enseñanza en distintas universidades.

Su obra se caracteriza por el vínculo entre la investigación filológica y la búsqueda de nuevas posibilidades para el lenguaje poético. La propia Carson señaló que la etimología constituye uno de los principales puntos de partida de su trabajo. En sus traducciones de textos de la Antigüedad clásica, además, no se limita a trasladar los originales a otro idioma, sino que construye interpretaciones literarias con una identidad propia.

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The 2026 #NobelPrize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson, “for her bold and inventive oeuvre that, in playful dialogue with the classical tradition, has created new forms for contemporary literature.” pic.twitter.com/YRvlRghlGG — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026

Entre sus trabajos se encuentra If Not, Winter (2002), volumen en el que reúne su traducción de los fragmentos conservados de la poeta griega Safo. También llevó al inglés obras de la tragedia clásica, como Electra (2001) y Antígona (2015), de Sófocles, y Las Bacantes (2015), de Eurípides.

Bibliografía de Anne Carson