Temperley quiere volver a la punta de la Zona B

Temperley recibirá mañana, desde las 16, a Chacarita, rival que está pendiente de la tabla de abajo.

Temperley recibirá mañana, desde las 16, a Chacarita, rival que está pendiente de la tabla de abajo.

Temperley viene de un empate y es escolta, pero aspira a volver a la punta en el tramo final de la competencia. Con ese objetivo enfrentará mañana a Chacarita en el Teatro de Turdera, por la Fecha 35 de la competencia de la Primera Nacional.

El encuentro, válido por la anteúltima fecha de la competencia, se disputará desde las 16 en el Estadio Alfredo Beranger. Será clave retener los tres puntos, cuando quedan seis en juego, frente a un rival que también saldrá a buscar la victoria para escapar de la zona de descenso.

Temperley acumula 60 unidades, producto de 16 victorias, 12 empates y apenas seis derrotas. Es escolta pero la aspiración sigue siendo liderar la tabla de la Zona B (Tristán Suárez están en la punta con 62 y juega hoy).