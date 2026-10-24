Ley de Financiamiento Universitario: El CIN entregó un carta al Papa

El texto entregado por el CIN a León XIV, en la previa a su visita al país, advierte que "el Poder Ejecutivo, en una actitud sin precedentes, desconoce los otros dos poderes de la República": el Congreso y la Justicia.

El texto entregado por el CIN a León XIV, en la previa a su visita al país, advierte que "el Poder Ejecutivo, en una actitud sin precedentes, desconoce los otros dos poderes de la República": el Congreso y la Justicia.

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, le entregó al Papa León XIV una carta en la que cuestiona al Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

“Fue un honor saludar al papa León XIV y una responsabilidad entregarle un documento en nombre de las universidades públicas de todo el país“, manifestó Bartolacci tras el encuentro. Y contó: “Le trasmití que las universidades públicas atravesamos un contexto difícil“.

En la previa a la visita del Sumo Pontífice a la Argentina, Bartolacci le entregó en mano un documento de tres páginas que contiene un apartado crítico sobre el accionar de la gestión de Milei en lo que refiere al financiamiento de las casas de altos estudios.

“El Poder Ejecutivo, en una actitud sin precedentes, desconoce los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato”, detalla.

Y alerta: “Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se lesiona no es solo el presupuesto universitario, sino el contrato social que nos une y nos mantiene libres y en un Estado de derecho”.

También da cuenta sobre los números del Presupuesto y según indica, los recursos destinados a las universidades nacionales pasaron de representar, en promedio, el 0,74% del Producto Bruto Interno (PBI) entre 2016 y 2023 al 0,47% en 2026. Es el nivel histórico de inversión más bajo del sistema universitario argentino.

𝟑𝟔𝟓 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario ❗ La falta de actualización salarial y presupuestaria lesiona gravemente el funcionamiento de las universidades nacionales. https://t.co/QpYDn3LTbk — CIN (@CINoficial) October 21, 2026

Hace hincapié en que como consecuencia se verán perjudicados los proyectos de investigación, las tareas de extensión en los territorios, la relación de la tecnología con el sector socioproductivo y la compra y actualización de equipamiento. Se suma las posibilidades concretas de garantizar que miles de alumnos puedan terminar sus carreras y conseguir su título universitario.

“Nuestra expectativa es que su presencia y su palabra, como lo hace su testimonio, contribuyan a promover el diálogo y construir otros umbrales de convivencia y reconocimiento, resguardando aquello que tan necesario resulta para el cuidado de nuestra casa común”, señaló.