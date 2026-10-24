La Policía bonaerense también tendrá un aumento del 6%

La Policía de la provincia de Buenos Aires recibirá el mismo aumento acordado en paritarias con otros gremios: 3% en octubre y 3% en noviembre.

La Policía de la provincia de Buenos Aires recibirá el mismo aumento acordado en paritarias con otros gremios: 3% en octubre y 3% en noviembre.

En sintonía con lo acordado con los trabajadores estatales, la mayoría de los gremios docentes y el personal de salud, la Policía de la provincia de Buenos Aires recibirá un aumento del 6% en dos tramos, octubre y noviembre.

La Caja de Retiros confirmó la aplicación de la nueva pauta salarial para el personal policial de Buenos Aires, que contempla un 3% de aumento en los salarios para el mes en curso y otro 3% en noviembre. Si bien la Policía no tiene paritarias, la discusión con los otros sectores se reanuda en diciembre.

De acuerdo a la información difundida, un Oficial de Policía cobrará $1.167.381,54, mientras que un Comisario percibirá $2.366.209,67 y un Superintendente llega a los $4.165.969,54.