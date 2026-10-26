La AJB también aceptó el aumento que propuso la Provincia

La AJB, gremio que representa a los trabajadores judiciales, aceptó el aumento del 6% en dos tramos. Se reanuda la paritaria en diciembre.

La AJB, gremio que representa a los trabajadores judiciales, aceptó el aumento del 6% en dos tramos. Se reanuda la paritaria en diciembre.

En el marco de las paritarias, el gobierno de la provincia de Buenos Aires también propuso un 6% de aumento, en dos tramos, para los trabajadores judiciales. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) aceptó la propuesta.

“Las y los trabajadores judiciales bonaerenses, reunidos en asambleas presenciales en las 20 departamentales de la provincia, resolvieron por amplísima mayoría aceptar la propuesta salarial presentada por el Poder Ejecutivo en el marco de la paritaria 2026″, señaló la AJB.

La propuesta aceptada contempla un incremento salarial del 6% sobre los salarios de septiembre de 2026, distribuido en dos tramos: 3% con los sueldos de octubre y otro 3% con los de noviembre.

“Con este incremento, el aumento salarial acumulado a noviembre alcanzará el 26% para la subcategoría F, porcentaje que crece progresivamente en las restantes subcategorías hasta llegar al 38,9% en la A1, correspondiente a las y los trabajadores de mayor antigüedad”, precisaron.

El acuerdo también establece la reapertura de la negociación paritaria en diciembre de 2026, para continuar discutiendo la evolución de los salarios frente a la inflación.

El gremio aclaró que “debido a que el calendario de liquidación del IPS ya se encuentra cerrado, las y los jubilados y pensionados judiciales percibirán ambos tramos del incremento salarial de manera conjunta, con los haberes de noviembre”.