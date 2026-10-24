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Cicop aceptó la propuesta salarial de la Provincia

Cicop, gremio que representa a los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires, decidió en asamblea aceptar el 7,4% de aumento.
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La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) recibió una propuesta, en el marco de las paritarias bajo la Ley 10.471, y la puso a disposición de las bases. Por el 80 por ciento de los votos, se aceptó el aumento.

En la asamblea, “se aceptó con el 80% de los votos la oferta paritaria bonaerense: aumento del 7,4% en dos tramos con revisión en diciembre”.

El Gobierno bonaerense propuso un aumento del 7,4% para los profesionales y técnicos de la salud pública sobre los haberes de septiembre. Contempla una suba del 3% en octubre y otro 3% en noviembre.

La propuesta también plantea recategorización del básico a partir de octubre, mientras que para los residentes el incremento promedio alcanzará el 10%. La cláusula de reapertura está pautada para diciembre.

Se suma así a los gremios que avalaron la propuesta, como los trabajadores estatales y la mayoría de los docentes. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) se diferenció de los demás sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente (FUDB) y rechazó el aumento.

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Rodolfo Aguiar - ATE