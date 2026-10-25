Lula derrotó a Bolsonaro en el balotaje y logró su cuarto mandato como presidente de Brasil

El mandatario brasileño revirtió el resultado de la primera vuelta y se impuso ante el senador Flávio Bolsonaro. La elección estuvo marcada por la polarización política y la extensión del horario de votación.

El mandatario brasileño revirtió el resultado de la primera vuelta y se impuso ante el senador Flávio Bolsonaro. La elección estuvo marcada por la polarización política y la extensión del horario de votación.

Luiz Inácio Lula da Silva ganó el balotaje presidencial de Brasil este domingo y consiguió su cuarto mandato al frente del país. El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), de 80 años, derrotó al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en una elección que volvió a enfrentar al oficialismo con el movimiento conservador.

El resultado representó una remontada para Lula, que había terminado segundo en la primera vuelta del 4 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% del actual mandatario. En el balotaje, Lula se impuso con el 51,75%, mientras que su adversario alcanzó el 48,25%, según los resultados difundidos tras el escrutinio.

La jornada electoral estuvo atravesada por la decisión judicial de extender el horario de votación hasta las 19, dos horas más de lo previsto inicialmente, debido a dificultades en el transporte público y a inconvenientes climáticos en distintas regiones. La medida modificó el desarrollo del escrutinio, que tuvo cambios en el liderazgo antes de que Lula recuperara la ventaja y consolidara su triunfo.

Con la reelección, Lula iniciará en enero de 2027 su cuarto período presidencial, tras haber gobernado entre 2003 y 2010 y regresar al poder en 2023. Su nueva gestión deberá afrontar desafíos económicos, de seguridad y de gobernabilidad, en un escenario marcado por la presencia de una oposición conservadora con peso en el Congreso y por la continuidad de la polarización política en Brasil.