Talleres goleó a Dock Sud en Remedios de Escalada

Fue 4 a 0 en el Pablo Comelli. Talleres se impuso ante Dock Sud con goles de Maxi Rodríguez, Fernando Enrique (P), Leonel Barrios e Isaías Civarelli.

Fue 4 a 0 en el Pablo Comelli. Talleres se impuso ante Dock Sud con goles de Maxi Rodríguez, Fernando Enrique (P), Leonel Barrios e Isaías Civarelli.

En el debut de Juan Carlos Kopriva como DT del plantel, Talleres goleó 4 a 0 a Dock Sud, por la Fecha 41 de la competencia de la Primera B. Maxi Rodríguez, Fernando Enrique (P), Leonel Barrios e Isaías Civarelli fueron los encargados de anotar.

El 11 de Korpiva: Mauro Casoli; Mateo del Pino, Matías Bazzi (Facundo Infante), Maximiliano Rodríguez, Milton Cantero, Nicolás Malvacio (Abel Masuero), Matías Samaniego (Mateo Muñoz), Axel Arce (Sebastián Álvarez), Leonel Barrios, Fernando Enrique (Isaías Ciavarelli), Federico Martínez.

Maxi Rodríguez marcó la ventaja para Tallares a los 25 minutos de comenzado el encuentro. A los 36 le marcaron un penal y el encargado de convertir desde los 12 pasos fue Fernando Enrique. Leonel Barrios sentenció el 3 a 0 parcial antes del cierre de la primera parte.

Definitivamente, el dueño de casa manejó los hilos del partido y puso al rival contra las cuerdas. Isaías Ciavarelli selló el 4 a 0 en el complemento, para desatar la locura en el Comelli, y sobre el final, fue expulsado Facundo Infante.

Talleres está tercero con 71 puntos, ya hace rato sin chances de ser líder pero con la plaza del Reducido garantizada. El próximo partido será con Comunicaciones, con fecha y horario a definir.

Los goles

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